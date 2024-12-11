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22:34, 11 декабря 2024Мир

МИД предупредил Запад о последствиях конфискации российских активов

МИД РФ: воровство российских активов ударит по США, нарушив миропорядок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

МИД России предупредил Запад о последствиях конфискации российских активов, подчеркнув, что эти действия обернутся против самих США и их союзников, нарушив «миропорядок, основанный на правилах». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Воровство российских активов ударит по самим США и их сателлитам, дестабилизировав и без того уходящий в Лету миропорядок, основанный на правилах», — подчеркнули в министерстве.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.

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