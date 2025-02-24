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17:03, 24 февраля 2025Мир

Глава дипломатии ЕС признала отсутствие общего желания конфисковать активы России

Каллас: У стран ЕС нет общего желания конфисковать замороженные активы России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

У стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС), нет общего желания конфисковать замороженные активы России. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Для этого должна быть единая позиция, а у нас ее сейчас нет», — отметила глава евродипломатии.

Ранее Каллас рассказала, что главы стран ЕС не смогли согласовать новую помощь Украине на 2025 год и продолжат обсуждение этого вопроса в будущем. Каллас добавила, что Брюссель в скором времени начнет работу над 17-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее МИД России предупредил западные страны о последствиях конфискации российских активов. Ведомство подчеркнуло, что эти действия обернутся против США и их сателлитов, дестабилизируя «миропорядок, основанный на правилах».

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