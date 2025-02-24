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16:01, 24 февраля 2025Мир

Страны ЕС не смогли договориться по помощи Украине

Каллас: Главы ЕС не смогли согласовать новую помощь Украине на 2025 год
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать новую помощь Украине на 2025 год, поэтому продолжат обсуждения по этому вопросу. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Главы МИД Евросоюза обсудили новую инициативу по оказанию новой военной помощи Украине, однако ее детали и объемы будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта», — сообщила евродипломат.

Также Каллас добавила, что Брюссель в скором времени начнет работу над 17-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попали импорт первичного алюминия, продажа игровых консолей, а также в список внесли 73 судна так называемого теневого флота.

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