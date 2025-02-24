Страны ЕС не смогли договориться по помощи Украине

Главы Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать новую помощь Украине на 2025 год, поэтому продолжат обсуждения по этому вопросу. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.
«Главы МИД Евросоюза обсудили новую инициативу по оказанию новой военной помощи Украине, однако ее детали и объемы будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта», — сообщила евродипломат.
Также Каллас добавила, что Брюссель в скором времени начнет работу над 17-м пакетом антироссийских санкций.
Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попали импорт первичного алюминия, продажа игровых консолей, а также в список внесли 73 судна так называемого теневого флота.