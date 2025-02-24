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11:00, 24 февраля 2025Экономика

Европейские дипломаты высказались о новых санкциях против России

Reuters: Министры иностранных дел ЕС одобрили 16-й пакет санкций против РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза приняли решение по поводу 16-го пакета санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных дипломатов.

По его данным, министры одобрили новый набор ограничений. Речь идет о запрете на импорт первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов так называемого теневого флота.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал самый большой пакет санкций против России с начала конфликта на Украине. Позже стало известно о том, что Австралия вводит новый пакет санкций в отношении россиян и российских организаций. Аналогичное решение приняли власти Новой Зеландии.

Что касается 16-го пакета санкций Евросоюза, то постоянные представители 27 стран ЕС утвердили его утром 19 февраля.

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