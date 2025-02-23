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23:05, 23 февраля 2025Мир

Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России

Глава МИД Питерс: Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Claudette Wicks / Unsplash

Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, пишет РИА Новости.

«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций», — сказал он. Уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В их число вошли российские компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы причастные к оказанию помощи Москве.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия помешает Евросоюзу ввести новые санкции против России.

Британский премьер Кир Стармер призывал лидеров стран G7 («Большой семерки») усилить давление на Россию с помощью санкций. Он отметил, что необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей с помощью увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления.

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