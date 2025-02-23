Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России

Глава МИД Питерс: Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций против РФ

Новая Зеландия вводит дополнительный пакет санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, пишет РИА Новости.

«Эти дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций», — сказал он. Уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В их число вошли российские компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы причастные к оказанию помощи Москве.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия помешает Евросоюзу ввести новые санкции против России.

Британский премьер Кир Стармер призывал лидеров стран G7 («Большой семерки») усилить давление на Россию с помощью санкций. Он отметил, что необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей с помощью увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления.