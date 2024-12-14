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01:41, 14 декабря 2024Мир

В Британии призвали лидеров G7 усилить давление на Россию

Британский премьер Стармер призвал G7 усилить давление на РФ с помощью санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benjamin Cremel / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 («Большой семерки») усилить давление на Россию с помощью санкций. Об этом сообщила канцелярия британского политика.

Такое заявление он сделал в ходе онлайн-встречи с лидерами стран объединения. По мнению Стармера, необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей путем увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления. В частности, уточнил премьер Великобритании, посредством введения дополнительных санкций «там, где это возможно».

В ноябре лидеры стран «Большой семерки» выразили приверженность нанесению ущерба России через санкции и другие меры.

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