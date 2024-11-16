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16:31, 16 ноября 2024Мир

Лидеры «Большой семерки» подтвердили желание нанести ущерб России

Лидеры G7 выразили приверженность нанесению ущерба России через санкции
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили приверженность нанесению ущерба России через санкции и другие меры. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств объединения, передает Reuters.

«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — утверждается в заявлении.

15 ноября стало известно о намерении глав МИД Европейского союза обсудить 15-й пакет антироссийских санкций и расширение ограничений против Ирана из-за сотрудничества с Россией. Рассмотрение новых санкционных ограничений назначено на 18 ноября.

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