В ЕС рассказали о встрече глав МИД по санкциям против России

Главы МИД Евросоюза обсудят 15-й пакет санкций против России 18 ноября

Главы МИД Европейского союза (ЕС) обсудят 15-й пакет антироссийских санкций 18 ноября и расширение ограничений против Ирана из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Касательно обсуждения будущих ограничений: мы будет рассматривать 15-й пакет санкций против России 18 ноября», — рассказал высокопоставленный европейский источник.

В частности, главы МИД Евросоюза планируют рассмотреть наполнение новых антироссийских ограничений за якобы дестабилизацию ситуации за рубежом. Кроме того, на предстоящем заседании они обсудят «существующее принципиальное соглашение» по новому пакету санкций против Тегерана за ракетное сотрудничество с Москвой.

12 ноября стало известно, что ЕС уже начал работу над 15-м пакетом санкций против России и планирует согласовать его к 19 ноября.