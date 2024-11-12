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12:40, 12 ноября 2024Мир

В ЕС раскрыли сроки согласования 15-го пакета санкций против России

EUobserver: ЕС планирует согласовать 15-й пакет санкций против РФ к 19 ноября
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал работу над 15-м пакетом санкций против России и планирует согласовать его к 19 ноября. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники.

«Мы надеемся, что обсуждение новых ограничений против России в Совете ЕС начнется в течение срока председательства Венгрии», — передает портал слова дипломатического источника, который предпочел остаться анонимным.

9 ноября верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. В этот санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

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