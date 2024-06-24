Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России

Совет ЕС: новые санкции коснутся транзита российского СПГ через порты Европы

Европа приняла 14-й пакет санкций против России. Об этом со ссылкой на Совет Евросоюза (ЕС) сообщает ТАСС.

Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. Также под санкции попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы.

В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

Кроме того, в новый перечень ограничений внесли положения о поддержке исков западных компаний по компенсации ущерба от ответных действий России, запрет продавать культурные и исторические ценности, «в которых можно заподозрить украинское происхождение», запрет инвестировать и поставлять товары и технологии для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», запрет покупать и продавать России гелий, марганцевые руды, некоторые сорта пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов. В том числе санкции коснутся чартерных и частных рейсов — компаниям из Европы перевозить россиян и представителей компаний из России будет запрещено. Европейским фирмам запретят использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ.

Также в Совете Евросоюза заявили, что европейские компании будут нести ответственность за «дочки» в третьих странах, которые обходят санкции против РФ. ​​​​Компании, которые поставляют за рубеж военные товары, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию.

Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны называли одной из главных целей 14-го пакета санкций Евросоюза. Предполагается, что выбранный вариант затруднит экспорт российского СПГ из Арктики. Для него в зимний период необходимы танкеры арктического класса, которых в России не так много. Сейчас СПГ с проекта «Ямал СПГ» направляется в европейские порты, в частности, Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции. Там они перегружаются на обычные газовозы, а те уже доставляют топливо на азиатские рынки. Такая схема позволяет танкерам-ледоколам активнее вывозить продукт из арктического порта.