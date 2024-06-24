Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:16, 24 июня 2024Экономика

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России

Совет ЕС: новые санкции коснутся транзита российского СПГ через порты Европы
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европа приняла 14-й пакет санкций против России. Об этом со ссылкой на Совет Евросоюза (ЕС) сообщает ТАСС.

Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. Также под санкции попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы.

В новый санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

Материалы по теме:
SWIFT. Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
SWIFT.Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
19 марта 2024
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024

Кроме того, в новый перечень ограничений внесли положения о поддержке исков западных компаний по компенсации ущерба от ответных действий России, запрет продавать культурные и исторические ценности, «в которых можно заподозрить украинское происхождение», запрет инвестировать и поставлять товары и технологии для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», запрет покупать и продавать России гелий, марганцевые руды, некоторые сорта пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов. В том числе санкции коснутся чартерных и частных рейсов — компаниям из Европы перевозить россиян и представителей компаний из России будет запрещено. Европейским фирмам запретят использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ.

Также в Совете Евросоюза заявили, что европейские компании будут нести ответственность за «дочки» в третьих странах, которые обходят санкции против РФ. ​​​​Компании, которые поставляют за рубеж военные товары, должны идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию.

Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны называли одной из главных целей 14-го пакета санкций Евросоюза. Предполагается, что выбранный вариант затруднит экспорт российского СПГ из Арктики. Для него в зимний период необходимы танкеры арктического класса, которых в России не так много. Сейчас СПГ с проекта «Ямал СПГ» направляется в европейские порты, в частности, Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции. Там они перегружаются на обычные газовозы, а те уже доставляют топливо на азиатские рынки. Такая схема позволяет танкерам-ледоколам активнее вывозить продукт из арктического порта.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      В Белоруссии начали готовиться к поиску диверсантов

      БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше