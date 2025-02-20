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17:55, 20 февраля 2025Мир

Венгрия помешает ЕС ввести новые санкции против России

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит продление санкций ЕС против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Венгрия не поддержит продление санкций Европейского союза (ЕС) против России на встрече сообщества, которая пройдет 24 февраля. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«Есть возможность отложить рассмотрение решения до 15 марта. Венгрия не согласится на продление ограничений в понедельник, 24 февраля, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», — подчеркнул дипломат.

По мнению Сийярто, «нужно сделать так, чтобы ничего не препятствовало налаживанию» российско-американского диалога. Он заверил, что Будапешт «не допустит никаких решений» в Брюсселе, которые могли бы повлиять на «успешность переговоров Москвы и Вашингтона».

Ранее стало известно, что постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали 16-й пакет персональных и экономических санкций против Москвы, его утвердят 24 февраля. Как уточняет агентство Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

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