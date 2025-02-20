Венгрия помешает ЕС ввести новые санкции против России

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит продление санкций ЕС против России

Венгрия не поддержит продление санкций Европейского союза (ЕС) против России на встрече сообщества, которая пройдет 24 февраля. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«Есть возможность отложить рассмотрение решения до 15 марта. Венгрия не согласится на продление ограничений в понедельник, 24 февраля, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», — подчеркнул дипломат.

По мнению Сийярто, «нужно сделать так, чтобы ничего не препятствовало налаживанию» российско-американского диалога. Он заверил, что Будапешт «не допустит никаких решений» в Брюсселе, которые могли бы повлиять на «успешность переговоров Москвы и Вашингтона».

Ранее стало известно, что постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали 16-й пакет персональных и экономических санкций против Москвы, его утвердят 24 февраля. Как уточняет агентство Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.