Стала известна дата утверждения нового пакета санкций ЕС против России

ЕС утвердит 16-й пакет санкций против России 24 февраля

Постоянные представители стран — участниц Европейского союза (ЕС) согласовали 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, его утвердят 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могу ответить утвердительно», — рассказал агентству источник в Совете ЕС.

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу также 24 февраля.

В среду утром постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Как уточняет агентство Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.