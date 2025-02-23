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03:52, 23 февраля 2025Мир

В Британии заявили о подготовке самого большого пакета санкций против РФ с начала СВО

AFP: Глава МИД Британии Лэмми объявит о большом пакете санкций против России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля он объявит о самом большом пакете санкций против России с начала конфликта на Украине. Его слова приводит Agence France-Presse (AFP).

«Завтра (в понедельник, 24 февраля — прим. «Ленты.ру») я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта [на Украине]», — заявил он.

Ранее газета The Daily Telegraph также сообщала, что правительство Великобритании объявит 24 февраля об очередном пакете военной помощи для Украины и новых санкциях в отношении России.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер призывал лидеров стран G7 («Большой семерки») усилить давление на Россию с помощью санкций. Он отметил, что необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей с помощью увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления.

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