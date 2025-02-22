В Британии заявили о планах объявить новые санкции против России

The Telegraph: Великобритания 24 февраля объявит новые санкции против России

Правительство Великобритании объявит 24 февраля об очередном пакете военной помощи для Украины и новых санкциях в отношении России. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Неназванный источник в британском правительстве напомнил, что Лондон заявлял о желании помочь Киеву занять наиболее сильную позицию — будь то переговоры или продолжение боевых действий.

«Мы пока не знаем, о каком из этих вариантов пойдет речь. Однако было бы правильно продолжать помогать Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Венгрия помешает Евросоюзу ввести новые санкции против России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Британский премьер Кир Стармер призывал лидеров стран G7 («Большой семерки») усилить давление на Россию с помощью санкций. Он отметил, что необходимо продолжать «максимизировать тяготы» российских властей с помощью увеличения военной поддержки Украины и усиления экономического давления.