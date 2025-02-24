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06:04, 24 февраля 2025Мир

Австралия ввела новые санкции против десятков россиян и предприятий

Глава МИД Австралии Вонг: Канберра ввела новые санкции против россиян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Австралия вводит новые пакет санкций в отношении россиян и российских организаций. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, пишет ТАСС.

«Австралийское правительство ввело санкции против 70 граждан РФ и финансовые ограничения в отношении 79 российских предприятий», — отметила она. По словам министра, новый санкционный пакет «стал самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года».

Вонг добавила, что дополнительные рестрикции были введены в отношении предприятий и граждан, причастных «к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Также наряду с санкциями был введен запрет на поставку в РФ беспилотников, их компонентов и любых услуг, связанных с технологиями создания БПЛА.

В октябре прошлого года стало известно, что Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики. Соответствующее решение было принято в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии.

Позже в МИД РФ сообщили, что Москва ввела санкции против нескольких журналистов телекомпании ABC и телеканала Sky News из Австралии.

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