Россия решила бессрочно закрыть въезд для 131 гражданина Австралии

Россия закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики

Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Решение было принято в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии. В список вошли представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, «формирующие в этой стране антироссийскую повестку дня».

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена», — отметили в МИД.

16 октября стало известно, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передачи Вооруженным силам Украины техники считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Части отданных машин потребуется ремонт перед направлением в зону боевых действий.

