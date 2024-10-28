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17:52, 29 октября 2024Мир

Россия решила бессрочно закрыть въезд для 131 гражданина Австралии

Россия закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Решение было принято в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии. В список вошли представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, «формирующие в этой стране антироссийскую повестку дня».

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена», — отметили в МИД.

16 октября стало известно, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передачи Вооруженным силам Украины техники считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Части отданных машин потребуется ремонт перед направлением в зону боевых действий.

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      Виктория Кондратьева
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