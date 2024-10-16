ABC: Австралия передаст Украине танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов

Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Спустя год с лишним после того, как Киев впервые проявил интерес к стареющему парку танков M1A1, и спустя несколько месяцев после того, как Австралия отклонила запрос на передачу своих вертолетов Taipan, правительство страны подтвердило, что теперь подарит 49 танков американского производства», — отмечается в материале.

В частности, причиной передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Часть отданных машин потребуют ремонта перед направлением в зону боевых действий.

27 апреля глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Канберра предоставит Киеву новый пакет военной помощи в размере 100 миллионов долларов. На данный момент времени общий объем помощи со стороны Австралии Украине уже составил порядка 1 миллиарда долларов.