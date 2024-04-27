Австралия предоставит Украине новый пакет помощи в 100 миллионов долларов

Канберра предоставит Киеву новый пакет военной помощи в 100 миллионов долларов. Об этом заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз в ходе совместной пресс-конференции во Львове с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает ABC.

«Сегодня мы объявляем о [предоставлении] нового пакета помощи Украине на 100 миллионов долларов (...) 50 миллионов из них пойдут на [закупки] систем противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, еще 30 миллионов — на покупку дронов. Остальное будет потрачено на различные товары — от надувных лодок до шлемов и ботинок», — рассказал глава оборонного ведомства.

Марлз подчеркнул, что Австралия готова и далее поддерживать Украину. Как напоминает издание, общий объем помощи со стороны Канберры уже составил порядка 880 миллионов долларов. Кроме того, австралийская сторона участвует в обучении украинских военных на территории Великобритании.

Ранее стало известно, что Австралия присоединится к коалиции по развитию и передаче беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины.