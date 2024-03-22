Австралия присоединится к коалиции по передаче беспилотников ВСУ

Австралия присоединится к коалиции по передаче беспилотников Украине

Австралия присоединится к коалиции по развитию и передаче беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из совместного заявления Австралии и Великобритании, которая возглавила объединение, пишет РИА Новости.

«Великобритания приветствовала решение Австралии присоединиться к Коалиции по возможностям в сфере беспилотников, которая обеспечивает критическую поддержку Украине», — сказано в заявлении.

Британия оценила участие Австралии в обучении украинских военных, а также недавний вклад страны в Международный фонд для Украины. Все это, по мнению британского правительства, указывает на желание Канберры помочь Киеву завершить конфликт на своих условиях.

Ранее стало известно, что к коалиции дронов для Украины присоединится Канада. «Мы должны оставаться с Украиной», — заявил глава Минобороны Канады Билл Блэр.

