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14:29, 8 марта 2024Мир

Канада присоединится к коалиции дронов для Украины

Глава МО Канады Блэр: мы присоединимся к коалиции дронов для Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Канада присоединится к коалиции по развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны Канады Билл Блэр в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы должны оставаться с Украиной. Вот почему я объявил сегодня, что Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания», — рассказал политик.

20 февраля стало известно о планах Оттавы направить Киеву более 800 беспилотников SkyRanger R70 на сумму более чем 95 миллионов долларов. Предполагается, что первые партии БПЛА поступят на Украину весной, однако точные сроки поставок не сообщаются.

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      Максим Габриелян
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