Канада передаст Украине более 800 беспилотников

Минобороны Канады анонсировало отправку Украине более 800 беспилотников

Канада передаст Украине свыше 800 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70. Поставки дронов анонсировал глава канадского Минобороны Билл Блэр, передает РИА Новости.

«Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов», — сообщил он.

Ожидается, что Киеву начнут передавать беспилотники этой весной, однако точные сроки поставок не раскрываются.

Ранее Франция пообещала отправить Киеву новейшие французские дроны-камикадзе. Сейчас они находятся в стадии разработки.