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05:15, 20 февраля 2024Мир

Канада передаст Украине более 800 беспилотников

Минобороны Канады анонсировало отправку Украине более 800 беспилотников

Фото: Chris Wattie / Reuters

Канада передаст Украине свыше 800 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70. Поставки дронов анонсировал глава канадского Минобороны Билл Блэр, передает РИА Новости.

«Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов», — сообщил он.

Ожидается, что Киеву начнут передавать беспилотники этой весной, однако точные сроки поставок не раскрываются.

Ранее Франция пообещала отправить Киеву новейшие французские дроны-камикадзе. Сейчас они находятся в стадии разработки.

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      Марина Совина
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