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17:55, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Россия запретила въезд нескольким журналистам из Австралии

Россия запретила въезд журналистам Sky News и ABC из Австралии

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Москва ввела санкции против нескольких журналистов телекомпании ABC и телеканала Sky News из Австралии. Об этом говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что ведомство на бессрочной основе запретило въезд корреспонденту ABC Эндрю Грину, ведущему компании Джереми Фернандесу и журналистке Люсии Стайн.

Также ограничения коснулись ведущей Sky News Эрин Молан.

Всего МИД России запретил въезд 131 гражданину Австралии. В ведомстве подчеркнули, что это решение стало ответом на политически мотивированные санкции против российских граждан и юридических лиц со стороны австралийского правительства.

Ранее стало известно, что МИД России внес в стоп-лист нескольких американских журналистов. Отмечалось, что въезд в страну запретили журналистам изданий The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times.

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      Мария Большакова
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