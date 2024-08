Россия запретила въезд нескольким журналистам из США

МИД России внес в стоп-лист журналистов Wall Street Journal и Washington Post

МИД России внес в стоп-лист нескольких американских журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что въезд на территорию страны запретили сотрудникам изданий The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times.

Всего ведомство запретило въезд в Россию 92 гражданам США. Такая мера была принята в ответ на «русофобский курс» администрации президента США Джо Байдена.

Ранее МИД России ввел санкции против журналиста известного британского издания The Daily Telegraph Томаса Шарпа. Всего в МИД запретили въезд страну 15 гражданам Великобритании.

До этого сообщалось, что Канада ввела санкции против главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Также в санкционный список попали «Российская газета» и ряд российских телеканалов.