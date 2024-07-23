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15:10, 23 июля 2024Интернет и СМИ

В России ввели санкции против журналиста известного британского издания

Россия ввела санкции против журналиста The Daily Telegraph Томаса Шарпа

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Россия ввела санкции против журналиста известного британского издания The Daily Telegraph Томаса Шарпа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России.

Помимо Шарпа, ограничения коснулись сотрудников британских компаний, занимающихся подготовкой украинских военных, руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, а также экспертов, выступающих с антироссийской позицией.

В общей сложности Россия запретила въезд на территорию страны 15 гражданам Великобритании. Таким образом, как уточнили в МИД, Москва отреагировала на агрессивные действия Лондона по отношению к России.

Ранее стало известно, что на территории Европейского союза ограничили доступ к ряду российских СМИ. Ограничения, вступившие в силу 25 июня, коснулись таких изданий, как «Известия», «Российская газета» и РИА Новости.

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