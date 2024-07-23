В России ввели санкции против журналиста известного британского издания

Россия ввела санкции против журналиста The Daily Telegraph Томаса Шарпа

Россия ввела санкции против журналиста известного британского издания The Daily Telegraph Томаса Шарпа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России.

Помимо Шарпа, ограничения коснулись сотрудников британских компаний, занимающихся подготовкой украинских военных, руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, а также экспертов, выступающих с антироссийской позицией.

В общей сложности Россия запретила въезд на территорию страны 15 гражданам Великобритании. Таким образом, как уточнили в МИД, Москва отреагировала на агрессивные действия Лондона по отношению к России.

Ранее стало известно, что на территории Европейского союза ограничили доступ к ряду российских СМИ. Ограничения, вступившие в силу 25 июня, коснулись таких изданий, как «Известия», «Российская газета» и РИА Новости.