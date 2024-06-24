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12:01, 24 июня 2024Интернет и СМИ

В Европе запретят доступ к трем российским СМИ

Совет Евросоюза: в ЕС с 25 июня ограничат доступ к РИА Новости и «Известиям»
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

На территории Евросоюза запретят доступ к трем российским СМИ. Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

Сообщается, что ограничения коснутся таких медиа, как РИА Новости, «Известия» и «Российская газета». Они начнут действовать с 25 июня.

Ранее в понедельник, 24 июня, стало известно, что Евросоюз ввел санкции против 116 физических и юридических лиц России. Эти меры были включены в 14-й пакет санкций против страны.

Также в новый пакет антироссийских санкций включили запрет России продавать исторические и культурные ценности, в которых можно «заподозрить украинское происхождение». Уточнялось, что ограничение также коснется их ввоза, вывоза и передачи.

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