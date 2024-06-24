В новый пакет санкций ЕС вошел запрет на продажу ценностей «украинского происхождения»

ЕС запретил России продажу культурных ценностей «украинского происхождения»

Европейский союз (ЕС) запретил России продажу культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение». Об этом стало известно из заявления Совета ЕС, опубликованного на официальном сайте организации.

Ограничение вошло в 14-й пакет европейских санкций против России. Уточняется, что новые рестрикции направлены на ослабление ценных секторов российской экономики, таких как энергетика, финансы и торговля, а также призваны еще больше усложнить обход санкций ЕС.

«Наконец, будет запрещено приобретать, ввозить, передавать или вывозить украинские культурные ценности и другие товары археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения, если есть разумные основания подозревать, что эти товары были незаконно вывезены с Украины», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Совет ЕС ввел ограничения против 116 физлиц и российских компаний. Новые антироссийские санкции также коснутся транзита сжиженного природного газа (СПГ) РФ через европейские порты.