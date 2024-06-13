Канада ввела санкции против Мизулиной и ряда российских СМИ

Канада ввела санкции против Мизулиной, «Санкт-Петербурга» и «Российской газеты»

Канада ввела санкции против главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, телеканала «Санкт-Петербург» и «Российской газеты». Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Канады расширили ограничения в отношении России, включив в санкционный список главу ЛБИ, а также ряд российских СМИ, в частности «Российскую газету», телеканалы «Санкт-Петербург», «Таврия» и «Мариуполь-24».

В ноябре 2023 года Канада ввела санкции против шести российских юридических лиц, в том числе телеканал РЕН ТВ и «Известия». В санкционный список также были внесены «Парламентская газета» и онлайн-медиа Russia Beyond. Кроме того, Канада включила в перечень девять физических лиц из России.

В июле 2022 года Канада ввела санкции против Роскомнадзора, ряда российских телеканалов и журналистов. В список были включены, в частности, Первый канал, НТВ, ВГТРК и принадлежащие ей каналы «Россия 1» и «Россия 24», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum. Из журналистов под ограничения попали Армен Гаспарян, Артем Шейнин, Ольга Скабеева и другие представители сферы СМИ.