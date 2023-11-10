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19:27, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Канада ввела санкции против РЕН-ТВ и «Известий»

Канада внесла в санкционный список телеканал РЕН-ТВ и «Известия»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Канада ввела санкции против шести российских юридических лиц, включая телеканал РЕН-ТВ и «Известия». Об этом сообщается на официальном сайте канадского министерства иностранных дел.

В санкционный список также были внесены «Парламентская газета» и онлайн-медиа Russia Beyond. Кроме того, Канада включила в перечень девять физических лиц из России.

Ранее стало известно, что в Молдавии заблокировали сайты более 30 российских СМИ. Ограничения коснулись порталов ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU и других изданий. Служба безопасности Молдавии заявила, что распространяемая в этих медиа информация может «вызвать напряженность или социальные конфликты».

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