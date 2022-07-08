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Канада ввела санкции против Роскомнадзора

Канада ввела санкции против Роскомнадзора, агентства Regnum и российских журналистов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Канадские власти ввели санкции против Роскомнадзора, российских телеканалов и журналистов. Информация об этом в пятницу, 8 июля, появилась на сайте правительства страны.

В перечень попали, в частности, Первый канал, ВГТРК и принадлежащие ей каналы «Россия 1» и «Россия 24», «НТВ», новостные агентства ТАСС, RT, Sputnik, Regnum. Помимо того, санкции были введены против Роскомнадзора и Россотрудничества, компании «Газпром-медиа», холдинга «Национальная Медиа группа». Вместе с ними перечень добавлены онлайн-платформа «Смотрим» и сайт программы «Вести».

В санкционном списке также оказались 30 лиц. Среди них генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор АО «Издательский дом "Комсомольская правда"» Владимир Сунгоркин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Помимо того, в перечень были включены журналисты Армен Гаспарян, Артем Шейнин, Ольга Скабеева, актер и телеведущий Тигран Кеосаян, ведущая Екатерина Андреева, директор вещания RT Антон Красовский и другие представители сферы СМИ.

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Маргарита Щигарева
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