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Канделаки прокомментировала попадание в санкционный список США

Канделаки после попадания в санкционный список США заявила, что не лезет в политику
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки высказалась о попадании в санкционный список США. Включение в перечень она прокомментировала в своем Telegram-канале.

«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел», — написала телеведущая. Канделаки также отметила, что сочувствует тем людям, которые пытаются «усидеть на двух стульях» или «пересели на иноземный стул».

Помимо того, медиаменеджер заявила, что «не лезет» в политику, однако ее туда «силком тащат». «Я уже отбиваться устала. Может, пора начать политическую карьеру?» — пошутила ведущая.

О том, что власти США внесли в санкционный список Тину Канделаки, стало известно ранее 28 июня. Кроме нее в перечень также попали Фонд перспективных исследований (ФПИ), несколько российских научно-исследовательских институтов и другие организации.

В мае сообщалось, что США приняли решение ввести санкции против ряда российских телеканалов — Первого канала, «России 1» и НТВ. Уточнялось, что запрет коснется предоставления организациям оборудования и возможности американских компаний размещать там рекламу.

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Олег Давыдов
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