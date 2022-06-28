Канделаки прокомментировала попадание в санкционный список США
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки высказалась о попадании в санкционный список США. Включение в перечень она прокомментировала в своем Telegram-канале.
«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел», — написала телеведущая. Канделаки также отметила, что сочувствует тем людям, которые пытаются «усидеть на двух стульях» или «пересели на иноземный стул».
Помимо того, медиаменеджер заявила, что «не лезет» в политику, однако ее туда «силком тащат». «Я уже отбиваться устала. Может, пора начать политическую карьеру?» — пошутила ведущая.
О том, что власти США внесли в санкционный список Тину Канделаки, стало известно ранее 28 июня. Кроме нее в перечень также попали Фонд перспективных исследований (ФПИ), несколько российских научно-исследовательских институтов и другие организации.
В мае сообщалось, что США приняли решение ввести санкции против ряда российских телеканалов — Первого канала, «России 1» и НТВ. Уточнялось, что запрет коснется предоставления организациям оборудования и возможности американских компаний размещать там рекламу.