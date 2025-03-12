Трамп отказался тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Украины

Трамп: США не хотят больше тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет тратить сотни миллиардов долларов на оказание военной и иной помощи Киеву. Его слова приводит ТАСС.

«Не хотим раздавать миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы уже потратили [на Украину] 350 миллиардов долларов», — заявил Трамп, отметив, что Вашингтон стремится содействовать прежде всего прекращению кровопролития на Украине.

Ранее Украина согласилась принять предложение США по немедленному прекращению огня. Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.