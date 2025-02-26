Трамп призвал разместить миротворцев на Украине «в приемлемой для всех форме»

Трамп назвал необходимым отправку миротворцев на Украину

На Украину необходимо отправить миротворцев «в приемлемой для всех форме». С таким призывом выступил президент США Дональд Трамп, передает пресс-пул Белого дома.

«Нам нужно поддержание мира. Нам нужны миротворческие силы. Форма поддержания мира, приемлемая для всех», — сказал глава государства.

До этого Трамп сообщил, что США сейчас не оказывают Украине никакой военной помощи. «Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — рассказал он.

Ранее президент США допустил отмену санкций против России в будущем, однако пока они остаются в силе. «Думаю, что в какой-то момент будет [отмена санкций], но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал он.