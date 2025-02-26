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00:56, 26 февраля 2025Мир

Трамп допустил отмену антироссийских санкций

Трамп допустил отмену санкций против России в будущем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Bonnie Cash / IMAGO / CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил отмену санкций против России в будущем, однако пока они остаются в силе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Думаю, что в какой-то момент будет [отмена санкций], но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал глава государства.

Трамп также прокомментировал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам. Американский лидер поддержал такую идею.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт оценила последствия сделки по завершению конфликта на Украине. По ее словам, соглашение оставит стороны конфликта «немного несчастными».

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