Трамп допустил отмену антироссийских санкций

Трамп допустил отмену санкций против России в будущем

Президент США Дональд Трамп допустил отмену санкций против России в будущем, однако пока они остаются в силе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Думаю, что в какой-то момент будет [отмена санкций], но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал глава государства.

Трамп также прокомментировал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам. Американский лидер поддержал такую идею.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт оценила последствия сделки по завершению конфликта на Украине. По ее словам, соглашение оставит стороны конфликта «немного несчастными».