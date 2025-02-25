Белый дом: Сделка по украинскому конфликту сделает стороны немного несчастными

Сделка по украинскому урегулированию оставит стороны конфликта «немного несчастными». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп знает, как заключить сделку, лучше, чем кто-либо до него в американской администрации. Ливитт подчеркнула, что для этого необходимо посадить обе стороны за стол переговоров. «Характерно для хорошей сделки: после ее заключения обе стороны немного несчастны», — сказала она.

Как утверждает Дональд Трамп, сделка по Украине будет на пользу России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.

