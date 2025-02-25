Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 25 февраля 2025Мир

Белый дом оценил последствия сделки по завершению конфликта на Украине

Белый дом: Сделка по украинскому конфликту сделает стороны немного несчастными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Сделка по украинскому урегулированию оставит стороны конфликта «немного несчастными». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп знает, как заключить сделку, лучше, чем кто-либо до него в американской администрации. Ливитт подчеркнула, что для этого необходимо посадить обе стороны за стол переговоров. «Характерно для хорошей сделки: после ее заключения обе стороны немного несчастны», — сказала она.

Как утверждает Дональд Трамп, сделка по Украине будет на пользу России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о согласии Украины на сделку с США по полезным ископаемым

      На Украине сделали признание о покинувших страну гражданах

      Названа возможная дата подписания сделки США и Украины по металлам

      У нескольких российских футбольных агентов прошли обыски

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение у магазина

      Стали известны детали соглашения США и Украины по металлам

      Маск отреагировал на продление полномочий Зеленского

      Белый дом оценил последствия сделки по завершению конфликта на Украине

      Несколько стран ЕС отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву

      В США сообщили о возможной поездке Зеленского для подписания сделки с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше