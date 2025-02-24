Трамп заявил о заключении сделки по Украине в пользу России

Президент США Трамп: Сделка по Украине во многом пойдет на пользу России

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине будет на пользу России. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что соглашение по Украине будет полезно России.

«России во многом на пользу достижение сделки. Думаю, мы достигнем этого», — отметил американский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.