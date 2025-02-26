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00:54, 26 февраля 2025Мир

Трамп оценил идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Reuters: Трамп поддержал идею соглашения по редкоземельным металлам с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuetrs

Президент США Дональд Трамп оценил идею сделки с Россией по редкоземельным металлам. Как отмечает агентство Reuters, в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома американский лидер поддержал такую идею.

Отвечая на вопрос журналиста о соглашении с Украиной, Трамп заявил, что «хотел бы покупать минералы и на российской земле тоже».

Он также допустил отмену санкций против России в будущем, однако пока они остаются в силе. «Думаю, что в какой-то момент будет [отмена санкций], но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал глава государства.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

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