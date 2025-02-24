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22:54, 24 февраля 2025Экономика

Путин допустил совместную работу с США по редкоземельным металлам

Путин заявил о готовности России работать с США по редкоземельным металлам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Об этом он сообщил автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе», — подчеркнул он.

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Путин также призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов. По его мнению, это необходимо сделать за пять лет — к 2030 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в российских запасах редкоземельных металлов. «Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна — самая большая по площади», — подчеркнул он.

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