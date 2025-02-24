Трамп заявил о заинтересованности США в ресурсах России

Трамп заявил о заинтересованности США в запасах редкоземельных металлов в России

Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

Трамп рассказал, что США стремятся заключить с Россией несколько сделок по экономическому развитию. Он заявил о заинтересованности Вашингтона в российских запасах редкоземельных металлов.

«Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна — самая большая по площади», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стратегической важности добычи редкоземельных металлов. Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи этих ресурсов.

