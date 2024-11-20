Путин заявил о стратегической важности добычи редкоземельных металлов

Путин поручил Мантурову разобраться с вопросом о добыче редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов, отметив их стратегическую важность для государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства указал, что ситуация требует особого внимания в свете необходимости и важности композитных материалов и редкоземельных металлов. Он отметил, что руководитель Якутии недавно докладывал о проблемах в работе соответствующих месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев.

«Те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством», — сказал президент зампреду правительства, подчеркнув, что инвестиционные планы компаний могут отличаться, а их реализация не всегда идет в соответствии с графиком.

«Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто», — резюмировал Путин. Мантуров пообещал исполнить поручение.

Как рассказал ранее советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник, Россия сейчас занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов с показателем в 28,7 миллиона тонн. По его словам, в стране есть 18 крупных месторождений, которые характеризуются большим и широким спектром таких металлов.