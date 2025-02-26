Трамп ответил на вопрос о предоставлении Украине военной помощи

Трамп: США сейчас не оказывают Украине военной помощи

США сейчас не оказывают Украине никакой военной помощи. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос о военной поддержке Украины Вашингтоном.

Он также отметил, что без поставок американского оружия Киев крайне быстро потерпел бы поражение. «Без Соединенных Штатов, их денег и военной техники эта война закончилась бы в очень короткий срок», — сказал Трамп.

Ранее президент США оценил способность Украины воевать до заключения мирного соглашения. По его словам, Киеву может хватить уже имеющегося у него оружия, так как достичь договоренностей, возможно, удастся за короткое время.