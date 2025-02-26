Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:36, 26 февраля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о предоставлении Украине военной помощи

Трамп: США сейчас не оказывают Украине военной помощи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

США сейчас не оказывают Украине никакой военной помощи. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Прямо сейчас мы не предоставляем ничего», — сообщил глава государства, отвечая на вопрос о военной поддержке Украины Вашингтоном.

Он также отметил, что без поставок американского оружия Киев крайне быстро потерпел бы поражение. «Без Соединенных Штатов, их денег и военной техники эта война закончилась бы в очень короткий срок», — сказал Трамп.

Ранее президент США оценил способность Украины воевать до заключения мирного соглашения. По его словам, Киеву может хватить уже имеющегося у него оружия, так как достичь договоренностей, возможно, удастся за короткое время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оценил будущее соглашение с Украиной по металлам в триллион долларов

      Учительница дала наркотики и занялась сексом с 10 школьниками

      Российские десантники отразили атаку дронов и спасли раненого сослуживца

      В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры лидера «Би-2»

      В российском городе раздались взрывы

      Трамп ответил на вопрос о предоставлении Украине военной помощи

      Трамп оценил способность Украины воевать до заключения соглашения по конфликту

      Украинский продюсер рассказал о желающих Киеву поражения согражданах

      42-летняя актриса показала обнаженные ягодицы крупным планом

      Трамп допустил отмену антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше