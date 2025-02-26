Трамп оценил способность Украины воевать до заключения соглашения по конфликту

Трамп: Украине может хватить оружия для продолжения боев до сделки по конфликту

Украине может хватить оружия для ведения боевых действий до заключения соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — отметил он. При этом американский лидер допустил, что достичь договоренностей удастся за короткое время.

Ранее в США оценили способность Украины продержаться без помощи Вашингтона. По оценкам американских аналитиков, без военной помощи от США Киев сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев — до лета 2025 года.