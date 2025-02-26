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01:22, 26 февраля 2025Мир

Трамп оценил способность Украины воевать до заключения соглашения по конфликту

Трамп: Украине может хватить оружия для продолжения боев до сделки по конфликту
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украине может хватить оружия для ведения боевых действий до заключения соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — отметил он. При этом американский лидер допустил, что достичь договоренностей удастся за короткое время.

Ранее в США оценили способность Украины продержаться без помощи Вашингтона. По оценкам американских аналитиков, без военной помощи от США Киев сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев — до лета 2025 года.

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