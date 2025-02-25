В США оценили способность Украины продержаться без помощи Вашингтона

WSJ: без помощи США Украина сможет вести боевые действия до лета 2025 года

Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев — до лета 2025 года. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

После этого ВСУ рискуют остаться без боеприпасов, а также без возможности применять некоторые из своих самых современных видов вооружений, добавила газета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. «Это большая сделка», — отметил он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз объяснял, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву.