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01:27, 22 февраля 2025Экономика

Трамп назвал сумму компенсации США от Украины

Трамп заявил об обязательстве Украины компенсировать США 400-500 млрд долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах компенсировать Вашингтоном 400-500 миллиардов долларов. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что считает о скором заключении соглашения между США и Украиной. По его мнению, Киев хочет добиться этого и ему нравится идея договора.

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«Это большая сделка. Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сообщил, что Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы возместить траты Вашингтона на помощь Киеву.

4 февраля Трамп сообщил, что США хотят получить редкоземельные металлы с Украины в обмен на военную помощь. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев открыт для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими оружие.

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