Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп объяснил сарказмом свое обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа

Обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что обсуждения по прекращению огня на Украине идут хорошо, но отметил, что если Россия откажется, то «это будут плохие новости для мира».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о прекращении огня. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

