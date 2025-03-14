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22:41, 14 марта 2025Мир

Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп объяснил сарказмом свое обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что обсуждения по прекращению огня на Украине идут хорошо, но отметил, что если Россия откажется, то «это будут плохие новости для мира».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о прекращении огня. В частности, главным из них он назвал Курскую область.

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