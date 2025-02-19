Трамп возмутился использованием Украиной помощи США

Трамп: Зеленский не знает о судьбе половины выделенных Украине денег США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

Трамп подчеркнул, что следует уравнять количество помощи Киеву, поскольку Европа выделила около 100 миллиардов, а США — более 300.

«Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги», — возмутился он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные о сумме выделенных Украине властями США средств. Он подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги», а Киев получил от Вашингтона только 75 миллиардов долларов.