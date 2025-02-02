Зеленский опроверг данные о сумме выделенных Украине властями США средств

Зеленский о выделенных США средствах Украине: Я не знаю, где все эти деньги

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные о сумме выделенных Украине властями Соединенных Штатов средств. Заявление прозвучало в интервью Associated Press.

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, — такая точная цифра звучала. (...) Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.

Ранее украинский глава отметил, что Украина на данный момент как никогда близка к миру. «Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы как никогда за эти три года войны близки к нему», — указал он.