Зеленский заявил о близости Украины к миру как никогда

AP: Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру

Украина на данный момент как никогда близка к миру. С таким заявлением в интервью агентству Associated Press (AP) выступил президент республики Владимир Зеленский.

«Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы как никогда за эти три года войны близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом», — сказал украинский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что его администрация ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.