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21:09, 26 февраля 2025Мир

Трамп велел Украине забыть про НАТО

Трамп: Об Украине в НАТО можно забыть, конфликт начат именно из-за этого вопроса
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

О членстве Украины в НАТО как об условии в рамках потенциального соглашения по разрешению кризиса можно забыть. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, отметив, что конфликт между Киевом и Москвой начался именно из-за вопроса о возможном членстве республики в Североатлантическом альянсе, передает РИА Новости.

«Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — сказал Трамп в ответ на вопрос, на какие уступки придется пойти Киеву ради мирного соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам урегулирования кризиса на Украине необходимо достичь не перемирия, а «мира, долгосрочного, прочного, обеспеченного надежными гарантиями безопасности».

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