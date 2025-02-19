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00:44, 19 февраля 2025Мир

Трамп высказал разочарование позицией Украины в вопросе конфликта с Россией

Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в вопросе конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией Украины в контексте конфликта с Россией. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

По словам американского лидера, у Киева было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Кроме того, он высказал мнение, что
конфликт на Украине можно было решить без территориальных потерь еще несколько лет назад «даже посредственным переговорщиком».

Трамп также заявил, что Украине нужны выборы, если она хочет место за столом переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия, в отличие от Украины, всегда ориентировалась на мир. Он напомнил, что российский лидер многократно повторял о готовности к мирным переговорам.

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