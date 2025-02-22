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00:43, 22 февраля 2025Мир

Трамп поставил Украине ультиматум

Трамп: Украина либо подпишет соглашение о минералах, либо у нее будут проблемы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Он заявил журналистам в Белом доме, что Киев либо подпишет соглашение о минералах, либо у него будут проблемы.

Помимо этого, американский лидер также сообщил, что руководству Украины нравится идея сделки с США. «Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого», — заявил Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи. По его словам, о том, что украинский лидер не будет подписывать сделку по минералам, он узнал лишь из СМИ, в то время как на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так».

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